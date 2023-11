Madame Web, c'è il logo ufficiale! Trailer in arrivo domani?

Mentre i produttori promettono una storia spider-man mai vista prima, comincia a circolare il logo ufficiale del film.

Nella descrizione del post, oltre a presentare il logo, si allude anche all'arrivo del trailer ufficiale di madame Web. Che sia vero? Finora non ci sono dati certi: non resta che aspettare per verificare la veridicità di tale affermazione.

Il logo, rosso su nero, presenta dei filamenti di numerose ragnatele spalmate sulle lettere del titolo del film. Questi hanno fatto subito pensare a Spider-Man, come notiamo dai commenti sotto il post. Ma non tardano ad essere dei commenti che mostrano numerosi dubbi rispetto alla veridicità del logo. In alcuni commenti infatti si legge: "È troppo semplice per essere un logo ufficiale".

La trama Madame Web è al momento tenuta segreta da Sony Pictures. Ma almeno abbiamo delle indicazioni sul cast. Che cast vanta Madame Web? La protagonista del film sembra essere Dakota Johnson (Cinquanta Sfumature di Grigio, Persuasione, Suspiria...). Insieme a lei Sydney Sweeney nel ruolo di Julia Carpenter, , Adam Scott, Emma Roberts, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, e Zosia Mamet.

Che ne pensate di questo logo ufficiale? Vi piace? Lasciateci un commento per farcelo sapere. Nel frattempo vi informiamo che Madame Web dovrebbe uscire il 16 Febbraio 2024.