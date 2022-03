Madame Web sarà la Doctor Strange del franchise Sony di Spider-Man: torna il Multiverso?

Dopo l'annuncio dell'ingresso di Sydney Sweeney nel cast di Madame Web, sono emerse in queste ore nuove succose informazioni sul prossimo cinecomic della Sony Pictures basato sui personaggi della Marvel Comics.

E questa volta le indiscrezioni non arrivano dal solito 'giro' dei più noti scooper dei social ma direttamente da Deadline, che nell'annunciare il casting della star di Euphoria ha anche rivelato che secondo gli addetti ai lavori contattati dall'outlet, Madame Web è vista come il Doctor Strange dell'Universo di Spider-Man della Sony. Secondo il rapporto, la cosa sarà giustificata a livello narrativo grazie ai famosi poteri sensoriali psichici del personaggio, che del resto è legato al Multiverso anche nei fumetti della Marvel.

Infatti l'idea che Madame Web possa essere la versione Sony di Doctor Strange non dovrebbe sorprendere troppo i fan, che sicuramente sanno che Cassandra Web ha un posto di rilievo nel multiverso tramite la Rete della Vita e del Destino, un luogo cosmico che lega insieme passato, presente e futuro e tramite il quale Madame Web è in grado di visualizzare linee temporali ed eventi alternativi. Chi segue i lavori dei Marvel Studios capitolo per capitolo saprà già quanto Doctor Strange sia fondamentale per il Multiverso MCU, dunque il paragone per Madame Web è sicuramente lusinghiero e spiegherebbe anche il casting di una star importante come Dakota Johnson, chiamata evidentemente per progetti a lungo termine.

E, a tal proposito, è impossibile parlare di Sony e Multiversi senza citare il possibile ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire come Spiderman per eventuali nuovi progetti slegati dal MCU: che il film Madame Web sia stato concepito per questo scopo?