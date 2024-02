Madame Web è un disastro: voto 17% su Rotten Tomatoes, più basso di Morbius

Madame Web si sta rivelando un autentico disastro per quanto concerne le critiche che il film di S.J. Clarkson sta ricevendo su Rotten Tomatoes. Dopo il dato che vi abbiamo riportato ieri oggi sono state conteggiate ulteriori recensioni del film con protagonista Dakota Johnson e la percentuale ha subito un'ulteriore discesa.

Ieri Madame Web era al 22% e oggi basandosi su 81 recensioni la percentuale è scesa al 17%. Molto severe le critiche nei confronti del film Sony/Marvel. Proprio come per il flop di Morbius, Madame Web è stata presentata come una storia a sé stante.



Inoltre, nell'occhio del ciclone pare essere finita anche la protagonista; dopo le dichiarazioni apparentemente un po' stizzite legate al trend virale di una sua battuta del trailer di Madame Web finita sui social, Johnson in questi giorni ha criticato l'industria cinematografica, si è lamentata della sua partecipazione a The Office risalente a più di dieci anni fa e non è riuscita a citare i titoli dei film di Tom Holland nel ruolo di Spider-Man a precisa domanda, seppur interessata ad un crossover con Spider-Man.



Quale futuro per il film? Madame Web riuscirà a sollevarsi? Al momento la situazione sembra difficile per il lungometraggio di S.J Clarkson ma le cose potrebbero cambiare nelle prossime settimane. Nel cast del film anche Sydney Sweeney, Isabela Merced, Tahar Rahim e Celeste O'Connor. Tra i produttori del film spicca Lorenzo DiBonaventura, che ha lavorato anche a franchise di rilievo commerciale come Transformers.