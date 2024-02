Madame Web, disastro box office: scivola già al nono posto in classifica

Madame Web continua ad affondare al box office sia in Nord-America che in Italia, e in questo nuovo week-end sul mercato domestico il film Marvel Sony è sceso addirittura in quarta posizione nella classifica degli incassi.

Con un drastico calo del -64%, il film con Dakota Johnson ha guadato circa 5,56 milioni di dollari nelle sale nordamericane questo week-end, ed entro domenica sarà arrivato solo a 35 milioni di dollari a livello nazionale, ben lontano dagli 84,5 milioni di dollari e dai 73,8 milioni di dollari guadagnati da The Marvels e Morbius.

In Italia non va meglio, anzi: nel nostro mercato Madame Web è scivolato al nono posto, a causa dei tanti nuovi film da vedere questo week-end. Bob Marley: One Love è rimasto primo con un incasso di 433.816 euro e un totale di 797.469 euro, al secondo posto troviamo invece La zona d'interesse di Jonathan Glazer che ha incassato 291.559 euro sabato per un totale di 489.385 e al terzo posto è tornato sul podio Past Lives con 261.264 euro e un totale pari a 1,8 milioni.

In quarta posizione, la new entry Emma e il giaguaro nero, mentre l'horror Night Swim si conferma quinto nella classifica con altri 187.259 euro e un totale di 312.868 euro. Come detto, scende al nono posto Madame Web, che finalmente raggiunge il milione di euro grazie ad altri 122.584 euro incassati sabato.