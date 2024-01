Madame Web: i desideri di Dakota Johnson e Sydney Sweeney al centro del nuovo spot

Dopo il nuovo poster di Madame Web, Sony Pictures inizia il nuovo anno sponsorizzando il prossimo spin-off della saga di Spider-Man con un video promozionale incentrato sulle protagoniste Dakota Johnson e Sydney Sweeney.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, in queste ore è stato rilasciato un nuovo promo per Madame Web che presenta alcuni frammenti di nuovi filmati del film Marvel insieme ad alcuni messaggi di Capodanno da parte dei protagonisti. I riflettori sono puntati soprattutto su Dakota Johnson (Cassandra Webb) e Sydney Sweeney (Julia Carpenter) che rivelano che il loro desiderio per il 2024 è che - sorpresa - tutti voi andiate a vedere Madame Web al cinema. Con la fine degli scioperi di Hollywood, la Sony Pictures tenterà certamente di mettere il cast di Madame Web in primo piano per cercare di creare maggior interesse tra i fan, e questo nuovo video promozionale sembra un primo tentativo in questa direzione in vista dell'uscita del film, atteso per il 14 febbraio prossimo.

Ricordiamo che Madame Web è diretto da S. J. Clarkson (Orange Is the New Black, Jessica Jones, Anatomy of a Scandal) da una sceneggiatura di Claire Parker e S. J. Clarkson ed è interpretato da Dakota Johnson, nel ruolo di protagonista, insieme a Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott.

Madame Web sarà nelle sale italiane prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Madame Web.