Madame Web, Dakota Johnson al veleno: 'I produttori pensano che la gente sia stupida'

Su Madame Web si è scritto e detto di tutto, ma fino a poco fa non si era ancora avuto modo di ascoltare le parole più importanti: quelle di Dakota Johnson, che del progetto è stato il volto principale sin dal primo momento e che, a quanto pare, non serberà per niente un buon ricordo del clamoroso flop targato Sony.

Durante un'intervista, Johnson ha usato toni ben più diretti di quelli ironici del monologo di Sydney Sweeney al Saturday Night Live: "È così difficile fare film, e in particolare quando si fanno film così grossi (ma sta cominciando ad accadere anche con quelli più piccoli) le decisioni vengono prese su commissione, e l'arte non viene bene su commissione. I film devono essere fatti dai registi e dal team che li circonda" sono state le sue parole.

La star di Suspiria ha proseguito: "Non puoi fare arte basandoti su un algoritmo. Da un sacco di tempo ho come quest'impressione che gli spettatori siano enormemente intelligenti, ma che i produttori credano di no. La gente sarà sempre in grado di sentire l'odore delle stro**ate, e anche qualora i film cominceranno a essere fatti dalle IA la gente non vorrà vedere quella roba". Parole dure che sembrano indirizzate ai piani alti di Sony: qualcuno saprà imparare la lezione? Staremo a vedere! Anche Hideo Kojima, intanto, non sembra aver apprezzato Madame Web.