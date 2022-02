Madame Web: Dakota Johnson in trattativa per partecipare al film Sony

È da diverso tempo che si vocifera della realizzazione di un film Sony di Madame Web e oggi, sebbene ancora non siano giunte comunicazioni ufficiali da parte di Sony Pictures, sono trapelate delle nuove indiscrezioni che vedono in trattativa per la parte la star Dakota Johnson.

In particolare, stando al report di un insider vicino al progetto, Sony avrebbe contattato Dakota Johnson per affidarle il ruolo di protagonista e, al momento, la major e gli agenti dell'attrice starebbero ancora lavorando per trovare un accordo definitivo.

Questo report, in aggiunta ai nuovi aggiornamenti su Madame Web, ci permette di farci un'idea generale su quella che sarà la produzione del primo spin-off al femminile nell'universo Sony di Spiderman, per ora arricchito dai film di Venom e dalla prossima uscita di Morbius. Secondo le informazioni finora riportate, alla regia ci sarà S.J. Clarkson, regista di diversi episodi di grandi serie televisive di successo come Orange Is the New Black, Succession e Dexter. La sceneggiatura è stata invece firmata da Matt Sazama e Burk Sharpless, già entrambi coinvolti nella lavorazione di Morbius. Inoltre, secondo un recente report di Charles Murphy, la produzione di Madame Web inizierà nel 2022, dopo che il film è rimasto in fase sviluppo presso Sony per diversi anni.

Voi cosa ne pensate? Siete interessati all'universo di personaggi Marvel che Sony sta costruendo? Vi invitiamo a farcelo sapere nei commenti e, a tal proposito, vi ricordiamo che l'uscita in sala di Morbius è prevista per il prossimo 1 aprile.