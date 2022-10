Madame Web: Dakota Johnson e Sydney Sweeney sul set, le foto svelano i ruoli!

A qualche giorno dal logo di Madame Web, dai social emergono in queste ore informazioni ancora più succose circa il prossimo cinecomix della Sony spin-off di Spider-Man, con una serie di foto dal set che svelano i personaggi di Dakota Johnson e Sydney Sweeney.

Gli scatti, disponibili in calce all'articolo, mostrano Sydney Sweeney e Dakota Johnson mentre escono da una stazione della metropolitana nel corso di una situazione apparentemente molto concitata: le foto sembrano confermare che Dakota Johnson interpreterà Cassandra Web, mentre la star di Euphoria e The White Lotus Sydney Sweeney sarà Julia Carpenter: l'identità dei ruoli delle due attrici era stata anticipata all'inizio dello scorso agosto in esclusiva dal noto portale Cosmic Circus, lo stesso che in queste ore ha sostenuto che Spiderman 4 sarà un sequel di Daredevil Born Again e che il futuro nel MCU di Spiderman sarà legato ai film degli Avengers.

Per chi non lo sapesse, Cassandra Web è l'originale Madame Web, una mutante leader del gruppo delle Donne Ragno e dotata di incredibili poteri psichici e di preveggenza, mentre Julia Carpenter è la seconda Spider-Woman: nel corso della sua storia editoriale è stata sia un'alleata di Spider-Man che una villain, ha indossato la tuta nera del simbionte ricoprendo il ruolo di anti-eroina dietro l'identità segreta di Arachne, e ha anche assunto l'eredità di seconda Madame Web.

Ricordiamo che, secondo le indiscrezioni, Madame Web racconterà una storia interdimensionale che seguirà Cassandra Web e le sue alleate Donne Ragno mentre tentano di proteggere Mary Parker, incinta di Peter Parker, il bambino che Cassandra sa che un giorno diventerà Spider-Man. Il film ha una nuova data d'uscita fissata al 16 febbraio 2024.

Per altre letture vi segnaliamo che Sydney Sweeney sarà Barbarella nel remake di Sony Pictures annunciato in queste ore.