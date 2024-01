Madame Web, Dakota Johnson sconvolta da tutto quel blue screen:'Una cosa psicotica'

Mancano poche settimane all'uscita nelle sale di Madame Web, il nuovo film di Columbia Pictures e Sony basato sul personaggio omonimo di Marvel Comics e interpretato da Dakota Johnson. L'attrice ha parlato dell'esperienza sul set del film di S.J. Clarkson e dell'impatto che ha avuto su di lei il blue screen con il quale ha lavorato.

"Non ho mai fatto un film in cui ti trovi su uno schermo blu, ci sono esplosioni finte, e qualcuno che urla 'Esplosione!', e tu devi recitare come se ci fosse un'esplosione. Per me era assolutamente psicotico. Pensavo 'Non so se questo verrà per niente bene! Spero di aver fatto un lavoro decente!'" ha dichiarato Johnson in un'intervista a Entertainment Weekly.

L'attrice ha sottolineato di aver riposto grande fiducia nella regista S.J. Clarkson:"Mi fidavo di lei, lavora così duramente e non ha mai staccato gli occhi da questo film da quando abbiamo iniziato".

In Madame Web, Cassandra Webb (Johnson) è costretta a confrontarsi con il proprio passato e cerca di sopravvivere insieme a tre giovani donne con un futuro potente, inseguite da un mortale avversario.

Nel cast di Madame Web anche Emma Roberts, insieme alle co-protagoniste interpretate da Sydney Sweeney nel ruolo di Julia Carpenter, Isabela Merced nel ruolo di Anya Corazon e Celeste O'Connor nei panni di Mattie Franklin.



Su Everyeye potete recuperare il trailer di Madame Web, in attesa dell'uscita del film nelle sale cinematografiche.