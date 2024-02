Madame Web, Dakota Johnson non ha ancora visto il film e forse non lo vedrà mai

Dakota Johnson ha ammesso di non aver ancora visto Madame Web, l'ultimo film nel quale ha recitato da protagonista nei panni di Cassandra Web, nonostante abbia promesso che un giorno forse lo guarderà. Nel corso del tour promozionale, Johnson ha dichiarato che solitamente non guarda i film nei quali ha recitato.

L'attrice ha confessato di uscire sempre dalle prime dei propri film per non sottoporsi alla reazione finale del pubblico.

"Probabilmente non lo farò... Non so quando lo vedrò. Non mi piace, non guardare i miei film è come prendermi cura di me stessa" ha spiegato Johnson, mettendo subito in dubbio che prima o poi guarderà il film di S.J. Clarkson. Scoprite i primi numeri al box-office di Madame Web.



Madame Web racconta la storia di Cassie (Johnson), paramedico con sede a New York City, che si trova inspiegabilmente dotata di abilità chiaroveggenti dopo un'esperienza vicino alla morte. La ragazza stringe un legame con tre donne destinate ad un futuro straordinario ma costrette a sopravvivere ad un presente pieno di minacce. Per Dakota Johnson si tratta della prima apparizione nel ruolo di Cassandra Webb. Tornerebbe in un sequel? Ecco la sua risposta:"Se vogliono che io torni, allora sicuramente lo farò. Non ho idea di cosa ci riservi il futuro".



Nel cast del film anche Sydney Sweeney, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott.



Su Everyeye è disponibile la nostra videorecensione di Madame Web.