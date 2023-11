Madame Web, Dakota Johnson indossa il costume dei fumetti Marvel nella nuova fan-art

Se il trailer di Madame Web (già diventato meme) non vi è bastato, ecco la straordinaria fan-art pubblicata su Instagram da @arifinity_, che raffigura Dakota Johnson nell'iconico costume dei fumetti. Potete trovare il post in calce alla notizia.

"Dakota Johnson è Cassandra Web" scrive @alifinity_ come descrizione del carosello, per poi aggiungere l'emoji di un ragno. Le due immagini raffigurano il personaggio con la maschera e senza, mentre il vestito rosso col logo bianco rimane invariato. In effetti, dopo aver contemplato Julia Carpenter (Sydney Sweeney), Mattie Franklin (Celeste O'Connor) e Anya Corazon (Isabela Merced), l'unica di cui non abbiamo visto il costume è proprio Madame Web: ci auguriamo che la serie riuscirà a raffigurarla nel migliore dei modi, rispettandone la personalità e lo sviluppo principale.

"È stata un'esperienza folle" ha dichiarato Johnson in un'intervista precedente. "No, non penso che tu possa essere pronto per affrontare una cosa del genere; da parte mia, ho imparato tantissimo. È un modo completamente diverso per realizzare un film, sai? Come se non bastasse, successivamente ho realizzato delle piccole, minuscole pellicole, quindi l'anno scorso ho sperimentato il cinema a tutto tondo".

Diretto da S.J. Clarkson, Madame Web è un film basato sull'omonimo personaggio dei Marvel Comics e rientrerà nel Sony's Spider-Man Universe. Nel cast ricordiamo anche Mike Epps, Emma Roberts, Adam Scott e Zosia Mamet, i cui ruoli non sono stati ancora annunciati. Il debutto in sala è atteso per il 14 febbraio 2024.

A prescindere dall'universo narrativo Sony, però, una domanda sorge spontanea: Madame Web sarà collegato al Marvel Cinematic Universe?