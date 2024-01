Madame Web, Dakota Johnson contro il green screen: 'È stata un'esperienza psicotica'

Dopo le dichiarazioni del regista SJ Clarkson sul fatto che Madame Web farà parte di un universo narrativo a sé stante, l'attrice protagonista Dakota Johnson ha offerto nuovi retroscena sulla sua personale esperienza sul set.

Ovviamente, come per la maggior parte dei cinecomics e dei blockbuster hollywoodiani, anche Madame Web è stato realizzato in studio con un grande impiego del green screen, il che è stata un'esperienza a dir poco disorientante per Dakota Johnson, che con questo nuovo spin-off del franchise cinematografico di Spider-Man della Sony ha esordito nel mondo del cinema ad alto budget. “Non ho avevo mai fatto prima d'ora un film in cui ti ritrovi di fronte ad uno schermo blu o verde e ci sono finte esplosioni e qualcuno sul set che ti dice: ‘Esplosione!’ e tu allora devi far finta di essere investita dall'onda d'urto come se ci fosse una vera esplosione intorno a te. Per me è stato assolutamente psicotico", ha detto l'attrice in un'intervista a EW. “Ma mi fidavo del regista, ha un grande talento e ha lavorato così duramente, non ha praticamente mai staccato gli occhi dal film da quando abbiamo iniziato a lavorarci."

Nel cast di Madame Web, l'attrice di Suspiria e A bigger splash Dakota Johnson interpreta il ruolo della protagonista Cassandra Webb, un paramedico che inizia ad avere visioni del futuro. Insieme a lei ci saranno anche Sydney Sweeney, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts, Adam Scott e Zosia Mamet.

La data d'uscita è fissata al prossimo 14 febbraio.