Madame Web, Dakota Johnson galvanizzata dall'allenamento:'Mi sento come Tom Cruise!'

Dakota Johnson negli ultimi anni si è imposta come una delle attrici più ricercate, dopo il successo in film come la trilogia di Cinquanta sfumature, Suspiria e 7 sconosciuti a El Royale. Ora Johnson si prepara a recitare in Madame Web, nuovo capitolo dell'universo Spider-Man di Sony. E ha parlato del suo intenso allenamento.

Come spesso capita agli attori che si cimentano in film action o cinecomic, gli allenamenti fisici sono molto intensi e Dakota Johnson ne ha parlato recentemente con grande entusiasmo, citando addirittura Tom Cruise, noto per la sua maniacale preparazione fisica nella fase preparatoria al film.



Dakota Johnson in Madame Web è stata ufficializzata lo scorso mese di febbraio. Si tratta del quinto capitolo del franchise dopo Venom, Venom - La furia di Carnage, Morbius e l'imminente Kraven il Cacciatore.



Chiacchierando con Vanity Fair, Johnson ha spiegato:"Mi sento come se probabilmente fossi in grado di fare alcune cose che fa Tom Cruise!".

Ovvero, un sacco di stunt, proprio come ci ha abituati in tutti questi anni la star di Mission: Impossibile.



L'intenso allenamento a cui si sta sottoponendo Dakota Johnson certifica un ruolo piuttosto attivo all'interno della trama, seppur senza specificare quale versione del personaggio sia in procinto d'interpretare. Per saperne di più sulla trama bisognerà attendere ancora un po' di tempo.



Tra le new entry nel cast di Madame Web anche Emma Roberts. Alla produzione Kevin Feige.