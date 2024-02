Madame Web, Dakota Johnson si difende: 'Tanti cambiamenti da quando ho firmato'

Il debutto di Madame Web è stato un flop su Rotten Tomatoes e in attesa di scoprire cosa deciderà il pubblico, Dakota Johnson mette le mani avanti e rivela come la sceneggiatura, in principio, fosse molto diversa da ciò che arriverà sul grande schermo.

Dakota Johnson è Cassandra Webb, leader delle Donne Ragno con poteri di chiaroveggenza in Madame Web di SJ Clarkson, nuovo capitolo dello Spider-Verse firmato da Sony. Un ruolo che l'attrice ha scelto malgrado avesse sempre rifiutato i cinecomic, attirata da una storia di forte autodeterminazione e solidarietà femminile. Ma secondo le parole di Johnson, i piani iniziali sono stati modificati in corso d'opera: "Ci sono stati cambiamenti drastici - ha rivelato Dakota Johnson a The Wrap - e non posso nemmeno dire quali sono".

A sostanziali stravolgimenti si aggiunge anche un'esperienza piuttosto impegnativa sul set, come raccontato dall'attrice, soprattutto nelle scene in cui era necessario esplorare la chiaroveggenza di Cassandra girando due versioni della stessa scena e questo "ha triplicato la quantità di lavoro” e gettando parecchi dubbi su alcuni aspetti del film. Dalle parole di Johnson possiamo dedurre una certa confusione nella produzione di Madame Web malgrado le interessanti premesse di esplorare finalmente le origini dell'enigmatica supereroina!

Quali erano i piani originali per Cassandra Webb? Forse non lo sapremo mai, ma ciò che sappiamo è che in Madame Web ci saranno 2 personaggi di Spider-Man!