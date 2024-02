Madame Web, Dakota Johnson:'Un crossover con Spider-Man di Tom Holland sarebbe bello'

Nonostante faccia parte dell'universo di Spider-Man, il debutto di Madame Web in live action non ha molto a che fare con Peter Parker. La trama del film di S.J. Clarkson è separata da qualsiasi altra continuity ma nel caso dovesse concretizzarsi un sequel, a Dakota Johnson non dispiacerebbe un crossover con Spider-Man.

"Sarebbe così divertente fare di più. Non so cosa potrebbe succedere. Ammiro tanti degli attori che interpretano supereroi ma ovviamente sarebbe bello lavorare con Spider-Man. Ma Madame Web non è nello Spider-Verse ed è il suo mondo, quindi non so che tipo di crossover ci sarebbe" ha dichiarato l'attrice, che ha dovuto però far fronte ad un esordio pessimo per Madame Web.



Il produttore Lorenzo DiBonaventura ha dichiarato che sin da subito si è deciso per un film che trattasse le origini del personaggio:"Abbiamo preso una decisione sin dall'inizio, che il vantaggio di questa storia non era quello di collegarla a tutte le altre storie. Facciamo un cenno ma volevamo davvero concentrarci sul viaggio di un personaggio, e penso che un po' della stanchezza dei supereroi di cui la gente parla sia perché quei film spesso non riguardano il personaggio centrale".



Una scelta forte è stata presa sulla trama di Madame Web:"Abbiamo sentito che era una scelta audace dire 'Questa è la storia di Madame Web'. Viene dai fumetti di Spider-Man ma non fa parte di questa altra cosa gigantesca. È un'entità a sé stante, il che ha dato la libertà di raccontare davvero la storia del personaggio".



Scoprite perché Madame Web potrebbe essere importante per lo SpiderVerse; protagonista del film è la star di Cinquanta sfumature Dakota Johnson.