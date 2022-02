Madame Web: Dakota Johnson conferma il ruolo nello spin-off di Spider-Man!

Nelle scorse ore era stato riportato che Dakota Johnson fosse in trattative con la Sony Pictures per il ruolo da protagonista in un film su Madame Web, spin-off della saga cinematografica dedicata ai villain di Spider-Man, che ha già un pubblico tutto suo dopo i successi dei primi due Venom al cinema. L'attrice di Suspiria ora conferma tutto.

Dakota Johnson ha, infatti, pubblicato una storia sul suo profilo Instagram nella quale in mezzo a uno schermo completamente nero spunta l'emoji di una ragnatela, segno evidente che le notizie delle ultime ore sul suo ruolo in Madame Web erano vere e la conferma arriva quindi dalla diretta interessata. Sembra poi che la Sony abbia contattato diverse attrice di prima fascia per il ruolo e che alla fine la Johnson sia emersa come frontrunner per la parte.

Questo report, in aggiunta ai nuovi aggiornamenti su Madame Web, ci permette di farci un'idea generale su quella che sarà la produzione del primo spin-off al femminile nell'universo Sony di Spiderman, per ora arricchito dai film di Venom e dalla prossima uscita di Morbius. Secondo le informazioni finora riportate, alla regia ci sarà S.J. Clarkson, regista di diversi episodi di grandi serie televisive di successo come Orange Is the New Black, Succession e Dexter. La sceneggiatura è stata invece firmata da Matt Sazama e Burk Sharpless, già entrambi coinvolti nella lavorazione di Morbius. Inoltre, secondo un recente report di Charles Murphy, le riprese di Madame Web inizieranno nel 2022, dopo che il film è rimasto in fase sviluppo presso Sony per diversi anni.

Quest'anno abbiamo visto Dakota Johnson in The Lost Daughter (La figlia oscura) tratto dal romanzo di Elena Ferrante e diretto da Maggie Gyllenhaal; presentato al Festival di Venezia, il film arriverà nelle sale italiane il 24 marzo 2022.

Voi cosa ne pensate? Siete interessati all'universo di personaggi Marvel che Sony sta costruendo? Vi invitiamo a farcelo sapere nei commenti e, a tal proposito, vi ricordiamo che l'uscita in sala di Morbius è prevista per il prossimo 1° aprile.