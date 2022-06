Madame Web, Dakota Johnson anticipa altre new entry: 'Sarà un film con tanto cuore'

Continua lo sviluppo di Madame Web, il cinecomic Sony con protagonista Dakota Johnson, e ora la stessa attrice ci presenta qualche aggiornamento in merito, anticipando anche nuove aggiunte al progetto.

Nelle ultime settimane abbiamo visto crescere il cast di Madame Web, lo spin-off di Spider-Man con Dakota Johnson nei panni del personaggi titolare, al quale si sono aggiunte ad esempio la star di Euphoria Sydney Sweeney o l'attrice di Dora e la Città Perduta Isabela Merced.

Adesso però Johnson è stata interpellata in merito alla nuova produzione Marvel Sony, e ha così descritto il suo approccio alla pellicola: "Immagino che avendo avuto esperienze con ogni tipologia di film ora possa tornare utile, nel senso che magari posso portare qualcosa ai blockbuster che sono forse più propri di quelli di dimensioni minori, qualcosa che vorrei vedere anche qui".

Per cui aspettiamoci qualcosa, se non di completamente differente, almeno di inusuale: "Mi piace vedere quei film di portata maggiore che hanno comunque un grande cuore".

E poi, anticipa Johnson, presto arriveranno nuovi volti che tuttavia son per lei familiari: "Ci saranno alcune aggiunte di persone che hanno lavorato con me a Cha Cha Real Smooth e Am I Okay. È davvero forte poter essere in grado di iniziare a creare un vero team di persone che realizza film" ha infatti affermato l'attrice.

Se si tratterà di membri del cast o della crew non ci è ancora dato saperlo, ma di certo sapremo di più nelle settimane a venire.