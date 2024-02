Madame Web, confermata la presenza di due personaggi fondamentali di Spider-Man

Sappiamo bene della volontà di Sony di tenere i propri progetti legati a Spider-Man separati dal Marvel Cinematic Universe e, di conseguenza, dall'arrampicamuri stesso: certo, a qualche piccolo crossover abbiamo già assistito e non è detto che la lista non possa allungarsi già a partire dall'imminente Madame Web.

Nel film che, a discapito delle voci che circolavano da un po', non dovrebbe mostrarci un Peter Parker bambino dovrebbero infatti fare la propria comparsa due figure fondamentali per la vita del nostro Uomo Ragno, vale a dire Mary e Ben Parker: a darcene la conferma è stata proprio la già citata S.J. Clarkson.

"Madame Web è nata nell'universo di The Amazing Spider-Man, no? Non c'è ancora un suo fumetto, nonostante io pensi che dovrebbe esserci. Dovrebbe, no? Penso che dovremmo dare il via a una petizione per un fumetto di Madame Web, penso che sarebbe fantastico. Ma sapete, penso che [inserire Ben e Mary] sia un modo per omaggiare le sue origini" sono state le sue parole.

Vedremo, dunque, quale sarà il ruolo degli zii di Peter nel film con Dakota Johnson e Sydney Sweeney, e se la loro comparsa implicherà in qualche modo l'arrivo di uno Spider-Man nell'universo Sony in futuro. E voi, che aspettative avete per questo Madame Web? Fatecelo sapere nei commenti!