Madame Web, i nuovi concept art svelano il cameo cancellato di Spider-Man di Tom Holland

Madame Web ha lasciato le sale dopo appena 5 settimane confermando il fallimento commerciale dello Sony'Spider-Verse live-action il cui forse problema più grande è non portare mai Spider-Man sul grande schermo. I riferimenti ci sono ma la voglia di indipendenza non viene premiata: forse non erano da cancellare i piani originali con Tom Holland?

Si avete letto bene: dopo i rumor che parlavano di uno Spider-Man neonato salvato proprio da Madame Web, adesso alcuni concept art avrebbero confermato la presenza dell'uomo ragno poi scartata nella sceneggiatura definitiva. Nelle immagini si vedono, da una prospettiva laterale, Spider-Man lottare proprio contro Ezekiel Sims su un grattacielo di New York City mentre in un'altra prospettiva i due vengono visti lanciarsi nel vuoto.

Spider-man avrebbe, dunque, fatto parte di Madame Web sebbene la regista S.J. Clarkson abbia sempre ribadito che la centralità del personaggio femminile per portare, per la prima volta, sul grande schermo la storia della leader delle Donne-Ragno. Anche volendo ipotizzare che i concept art si riferiscano a una pura idea di dinamica di lotta, Eziekiel Sims avrebbe potuto scontrarsi con molti altri personaggi dunque perché proprio Spider-Man?

Il passato non si può cambiare e il primo cinecomic con Dakota Johnson come protagonista è stata una tragedia annunciata: date un'occhiata all'honest trailer di Madame Web e capirete perchè!

