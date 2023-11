Madame Web sarà collegato al Marvel Cinematic Universe? Come anticipato dal primo trailer ufficiale di Madame Web, la Sony Pictures sembrerebbe aver preparato uno spin-off della saga di Spider-Man alquanto originale, ma ci saranno collegamenti ad altre pellicole?

La trama ufficiale di Madame Web chiaramente non fa spoiler in tal senso, ma in base alle indiscrezioni sappiamo che il film in qualche modo sarà connesso al Multiverso di Spider-Man grazie ai poteri da chiaroveggente della protagonista Cassandra Web, alias Madame Web: secondo diverse voci di corridoio, la missione principale delle protagoniste sarà quella di 'sorvegliare' il neonato Peter Parker, il bambino che un giorno diventerà Spider-Man, ma esattamente di qualche Spider-Man stiamo parlando?

In tal senso va ricordato che le foto dal set trapelate negli scorsi mesi durante le riprese hanno mostrato diversi collegamenti con lo Spider-Man di Tobey Maguire e i film dell'universo narrativo di Sam Raimi, che a sua volta è entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe grazie a Spider-Man: No Way Home e alla più ampia Saga del Multiverso dei Marvel Studios. Il libro MCU: The Reign of Marvel Studios ha anticipato che il MCU e l'universo Sony si legheranno definitivamente con i prossimi progetti, e da questo punto di vista Madame Web potrebbe iniziare a - perdonateci il gioco di parole - tessere la ragnatela in vista di Spider-Man 4 con Tom Holland, che i rumor vogliono connesso a Venom, Morbius e Kraven. Per saperne di più bisognerà attendere l'uscita del film, o un nuovo trailer più propenso alle anticipazioni.

Madame Web è basato su un personaggio del mondo dei fumetti Marvel creato da Dennis O'Neil e John Romita Jr. ed è diretto da S. J. Clarkson, regista di Orange Is the New Black, Jessica Jones, Anatomy of a Scandal. La sceneggiatura è firmata da Claire Parker e S. J. Clarkson e il cast include Dakota Johnson nel ruolo della protagonista Madame Web, oltre a Sydney Sweeney nella parte di Spider-Woman, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, con Emma Roberts e Adam Scott con dovrebbe interpretare i genitori di Peter Parker.

Madame Web sarà nelle sale italiane nel 2024 prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.