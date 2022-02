Madame Web coinvolgerà i Marvel Studios e Spider-Man? Il post di Dakota Johnson è sospetto

Dakota Johnson ha già confermato il suo coinvolgimento in Madame Web, nuovo misterioso cinecomic della Sony Pictures, ma con un nuovo post pubblicato sulla pagina ufficiale di Instagram l'attrice ha fatto anche pensare ad una possibile partnership con i Marvel Studios.

Nel suo nuovo post di Instagram che potete trovare in calce all'articolo, infatti, Dakota Johnson aveva inizialmente taggato sia la Sony Pictures che i Marvel Studios, dando il via alle speculazioni. Ad insospettire ancora di più i fan, poi, è arrivata la seconda mossa dell'attrice, che poco dopo ha cancellato entrambi i tag, lasciando il post illibato da hashtag o affini.

Ovviamente il coinvolgimento dei Marvel Studios nel progetto potrebbe indicare che Madame Web esisterà nel MCU, o per lo meno sarà legata al Multiverso esplorato con Spider-Man: No Way Home e in imminente espansione grazie a Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dal momento che non vi è alcuna conferma del coinvolgimento della compagnia di Kevin Feige, comunque, per ora non è chiaro se il personaggio interpretato da Dakota Johnson interagirà con lo Spider-Man di Tom Holland: certo è che la storia editoriale e soprattutto i poteri del personaggio, capace di apparire in forma astrale come Doctor Strange e spostarsi in altre dimensioni (e addirittura lungo la linea temporale) rende impossibile stabilire ora come ora a quale universo o universi sarà collegato il film.

In attesa di ulteriori informazioni, ecco l'ultimo suggestivo fan poster per The Amazing Spiderman 3 con Andrew Garfield.