Madame Web, chi è Ezekiel Sims nei fumetti di Spider-Man? Spiegazione del villain

Chi è Ezekiel Sims nei fumetti di Spider-Man? Nonostante Madame Web sia stato bocciato dalla critica senza possibilità d'appello, gli spettatori più occasionali potrebbero volerne sapere di più a proposito del nuovo villain del franchise della Sony Pictures.

Nel film Ezekiel è interpretato da Tahar Rahim: si tratta di un cattivo che ha il potere della premonizione e il cui obiettivo è quello di impedire alle protagoniste, un gruppo di giovani donne che in futuro diventeranno Spider-Women, di acquisire i poteri del ragno. Il personaggio è vagamente ispirato all'Ezekiel Sims dei fumetti Marvel, la cui storia però è molto diversa da quella vista nel film con Dakota Johnson.

Ezekiel Sims è apparso per la prima volta nel 2001 in The Amazing Spider-Man vol. 2#30: in buona sostanza, la trama del Ragno-Verso si deve proprio ad Ezekiel, che per la prima volta dalla creazione di Peter Parker negli anni '60 ha ampliato la mitologia di Spider-Man legandola ai cosiddetti totem e alle dimensioni alternative: quando lo incontriamo per la prima volta Ezekiel è un uomo relativamente più anziano, un ricco uomo d'affari che anni prima aveva partecipato a una sorta di rituale misterioso che gli aveva concesso i suoi poteri e che lo porta alla scoperta dei totem del ragno, che rappresentavano una connessione mistica tra lo spirito di un ragno e quello della persona che ne ottiene le abilità. In pratica rivela che Peter Parker era destinato a diventare Spider-Man perché il ragno che lo punse lo aveva scelto: non si è mai trattato di un incidente casuale.

In aggiunta, Ezekiel nei fumetti Marvel è uno dei buoni, in larga misura, tanto che i fumetti che hanno ispirato la sceneggiatura di Madame Web non includono in alcun modo il personaggio.

Per altre letture scoprite se Madame Web ha una scena post-credit.