Madame Web, Celeste O'Connor si unisce al cast del film Marvel Sony

Dopo l'annuncio di Sony di un film dedicato a Madame Web con protagonista Dakota Johnson e l'aggiunta di Sydney Sweeney alla pellicola, adesso arriva un nuovo ingresso nel cast: Celeste O'Connor.

Continua a crescere il cast dello spin-off di Spider-Man dedicato a Madame Web, personaggio dei fumetti Marvel che sul grande schermo sarà interpretato dall'attrice di Suspiria e 50 Sfumature Dakota Johnson.

Oltre alla star di Euphoria Sydney Sweeney adesso si va infatti ad aggiungere all'ensemble anche la giovane interprete di Ghostbusters: Legacy e Selah and the Spades Celeste O'Connor.

Al momento non abbiamo ancora informazioni sul suo possibile ruolo nella pellicola, ma è sempre possibile che qualcosa in merito ai personaggi che vedremo sullo schermo trapeli nei mesi a venire.

Madame Web si baserà su una sceneggiatura di Matt Sazama (Morbius, Lost in Space) e Burk Sharpless (Morbius, Lost in Space) e una bozza precedente di Kerem Sanga (The Violent Heart, The Young Kieslowski), e sarà diretto dalla regista di Anatomia di uno Scandalo e Jessica Jones S.J. Clarkson.

Al momento l'uscita della pellicola nelle sale è stata fissata per il 7 luglio 2023, evitando il confronto diretto con altri due attesi titoli come Oppenheimer di Christopher Nolan e Barbie di Greta Gerwig, ma anche The Marvels dei Marvel Studios e il nuovo Mission: Impossible.