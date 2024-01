Madame Web cambierà la famosa frase di Zio Ben di Spider-Man? I fan tremano

I primi dati di box office di Madame Web non sono dei più entusiasmanti, ma i nuovi rumor riguardanti la famosa frase di Zio Ben di Spider-Man rischiano di allontanare ancora di più i fan del franchise dal nuovo film Sony Pictures.

Infatti, secondo il noto insider e leaker Cryptic4KQual, tra i più affidabili e accreditati del settore grazie a notevoli scoop accumulati in passato, la massima 'Da un grande potete derivano grandi responsabilità' subirà una notevole modifica in Madame Web. Addirittura il leaker è talmente certo delle sue fonti che ha anche condiviso sulla sua pagina ufficiale del social network X la nuova versione della famosa frase di Zio Ben, quella che Peter Parker utilizzerà come mantra nella sua vita da Spider-Man in onore dell'amato 'genitore' defunto: a quanto pare, il motto originale in Madame Web diventerà 'Quando ti assumerai la responsabilità, con essa arriverà un grande potere', ovvero 'When you take on the responsibility, great power will come' nella versione originale.

Inoltre, sempre in base alle informazioni raccolte da Cryptic in Madame Web sarà menzionato Spider-Man, ma "non nel modo in cui i fan si aspettano". Lo scooper ha anche definito Sony una "delusione", un giudizio che non avendo ancora visto il film ci asteniamo dal commentare. Tra le altre anticipazioni, il motivo per cui la madre di Cassie stava facendo ricerche sui ragni in Amazzonia (cercare una cura per una malattia chiamata Miastenia Gravis, la stessa malattia di cui soffre Madame Web nei fumetti, che la lascia cieca e collegata a una macchina di supporto vitale) e la presenza della 'Tela spazio-temporale', una sorta di versione del Multiverso di Madame Web.

Ricordiamo che in questi giorni è stato confermato che Madame Web farà parte di universo stand-alone.