Madame Web, cambia la data d'uscita del film Marvel con Dakota Johnson: ecco quando arriva

I calendari cinematografici degli studios sono in continuo divenire, e per Sony Pictures al momento ciò significa dover spostare uno dei suoi titoli più attesi del 2023: il cinecomic Marvel con protagonista Dakota Johnson, Madame Web.

L'uscita della pellicola diretta da S.J. Clarkson e scritta da Matt Sazama e Burk Sharpless è stata infatti rimandata di tre mesi rispetto a quella precedente annunciata.

Madame Web, dunque, non uscirà più a luglio 2023, bensì a ottobre dello stesso anno, o più precisamente il 6 ottobre 2023.

Questa è probabilmente un'ottima notizia per il cinecomic con Dakota Johnson, dato che a luglio avrebbe probabilmente sofferto della spietata concorrenza generata da due titoli forti come Oppenheimer di Christopher Nolan e Barbie di Greta Gerwig (entrambi in uscita il 21), nonché di rivali praticamente in casa, vista l'uscita del film del MCU The Marvels (28 luglio), con Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani.

Certo, i botteghini sono sempre complicati a modo loro, e non sappiamo ancora di preciso con quali pellicole si scontrerà Madame Web a ottobre (tra i titoli segnati per quel periodo dovrebbe esserci anche un film dei Marvel Studios), quindi c'è la possibilità che passi dalla proverbiale padella all'altrettanto proverbiale brace, ma staremo a vedere.

Intanto, si lavora sodo sul set di Madame Web, da cui sono già trapelate anche le prime foto. E voi, quanto hype avete per questo film? Fateci sapere nei commenti.