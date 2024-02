Madame Web, la battuta più derisa del trailer non è inclusa nel film!

Dopo le prime reazioni su internet a Madame Web, molti spettatori si sono accorti che nel film manca una battuta del trailer molto “importante”.

C’era una battuta di Dakota Johnson all’interno del trailer di Madame Web che era diventata un meme sui vari social network, ovvero “Era in amazzonia insieme a mia madre, quando studiava i ragni, prima che morisse”. Ebbene, a quanto pare, questa battuta è stata eliminata dal montaggio finale della pellicola, creando una sorta di “delusione” tra gli spettatori. Ma perché la battuta è diventata un meme? Forse per il tempismo particolare, forse per la tranquillità dell’attrice mentre pronunciava la frase. In ogni caso il fenomeno ha stranito anche la stessa Dakota Johnson:

“Perché è diventato virale? Qualcuno l'ha tirato fuori e non ho idea di cosa si tratti. Ma ogni frase fuori contesto non è forse... fuori contesto? Che cosa sciocca…'Era in Amazzonia a fare ricerche sui ragni con mia madre prima che morisse'. A me sembra una trama di base, ma forse sono io che sono sottotono.”

Il film diretto da S.J Clarkson si trova adesso nelle sale cinematografiche. Protagoniste della pellicola assieme alla già menzionata Dakota Johnson sono Sidney Sweeney e Isabela Merced. Qui potete trovare la nostra recensione di Madame Web.