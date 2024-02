Madame Web avrà lo Spider-Man di Tom Holland da bambino? Parla la regista

Il debutto di Madame Web è sempre più vicino e se parliamo dello Spider-Verse non possiamo che pensare a Peter Parker. Ma quanto è vicino l'MCU a Madame Web? Ma soprattutto vedremo un baby Spiderman?

Tutte queste domande hanno più o meno una risposta. Secondo alcune teorie, infatti, Madame Web era stato originariamente penso come prequel di The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield ma oltrepassando questi semplici rumor, ci spostiamo sulla possibilità che Madame Web, in quanto ambientato nel 2003, possa incrociare il suo destino con un Peter Parker ancora bambino.

Ma le parole della regista SJ Clarkson allontanano la possibilità che la pellicola con Dakota Johnson contenga qualche riferimento a Spider-Man: "Penso di essermi concentrata sul fatto che si chiamava Madame Web - ha detto la regista a ComicbookMovie - ed ero molto entusiasta del fatto che avessimo una supereroina davvero forte e brillante in primo piano.Ciò che mi entusiasmava di più era la chiaroveggenza e il fatto che non fosse mai stato fatto prima".

La forte personalità di Cassandra Web è stata decisiva anche per Dakota Johnson che ha sempre detto no ai supereroi almeno fino a Madame Web! Abbandonata la possibilità dell'incontro tra un giovanissimo Peter Parker e il personaggio di Dakota Johnson, non ci resta che attendere l'uscita di Madame Web prevista per il giorno di San Valentino per scoprire cosa ha in serbo per noi SJ Clarkson e quanto questo potrebbe essere il primo passo di una saga completamente dedicata alla leader delle Donne Ragno.