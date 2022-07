Madame Web: annunciato il direttore della fotografia, fa parte di un franchise famosissimo

Continuano i lavori di pre-produzione dedicati a Madame Web, il nuovo spin-off Sony ambientato nell'universo dei villain di Spider-Man e che dovrebbe arrivare nelle sale di tutto il mondo subito dopo l'arrivo del film dedicato a Kraven con Aaron Taylor-Johnson. La pellicola con Dakota Johnson ha appena trovato il suo direttore della fotografia.

Dopo l'ingresso di Emma Roberts nel cast, Madame Web ha trovato il suo direttore della fotografia in Duane Manwiller, che dal 2017 ha ricoperto il ruolo di DoP di The Walking Dead per cinque stagioni dello zombie drama di AMC. Quest'ultimo si è unito a Madame Web come direttore della fotografia della seconda unità, secondo quanto riportato dallo stesso Manwiller su Instagram.

Attualmente in pre-produzione per un'uscita nelle sale nel luglio 2023, S.J. Clarkson (Anatomy of a Scandal di Netflix, The Defenders della Marvel) sarà alla regia dell'adattamento della Sony Pictures ambientato nell'universo condiviso di Venom del 2018 e Morbius del 2022.

Tra i crediti di Manwiller come direttore della fotografia di seconda unità figurano John Wick: Chapter 2, Baby Driver, The Greatest Showman, Ocean's 8 e Skyscraper con Dwayne Johnson. Oltre all'ultima stagione di 24 episodi di The Walking Dead, i crediti di Manwiller come direttore della fotografia includono la serie post-apocalittica di Netflix Daybreak e il crime-thriller Midnight in the Switchgrass.

Le riprese di Madame Web inizieranno l'11 luglio a Boston, secondo quanto riportato da The Patriot Ledger del Massachusetts, mentre la produzione prevede riprese anche in Messico e a New York.

Il cast quasi tutto al femminile dello spin-off comprende Dakota Johnson (Cinquanta sfumature di grigio) nei panni di Cassandra Webb o Julia Carpenter, entrambe chiaroveggenti cieche a tema "ragnesco" collegate alla Grande Ragnatela dei fumetti Marvel. Madame Web della Sony vedrà la presenza anche di Sydney Sweeney (Euphoria), Celeste O'Connor (Ghostbusters: Afterlife), Isabela Merced (Transformers: The Last Knight), Tahar Rahim (A Prophet) ed Emma Roberts (American Horror Story) in ruoli non ancora rivelati.

Kevin Feige sarà produttore di Madame Web per conto dei Marvel Studios.