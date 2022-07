Madame Web, Adam Scott si unisce al cast del film sulla villain di Spider-Man!

Negli ultimi mesi si è fatto un gran parlare di Oppenheimer e Barbie come esempi di cast stratosferici e letteralmente imbottiti di star di primo livello: tutto assolutamente meritato, ma non sarà che, tra una Gerwig e un Nolan, finisca per passare un po' in sordina questo Madame Web fresco di ennesima new entry?

Già, perché dopo aver annunciato l'arrivo di Mike Epps solo pochi giorni fa (preceduto, come presumibilmente ricorderete, dall'entrata nel cast di Emma Roberts), il film che vedrà Dakota Johnson vestire i panni della celebre villain di Spider-Man ha appena ufficializzato un nuovo acquisto ben noto soprattutto ai frequentatori del piccolo schermo.

Stiamo parlando di Adam Scott: l'attore si unirà quindi alle già citate Dakota Johnson ed Emma Roberts, nonché a colleghe come Sydney Sweeney e Celeste O'Connor, prendendo parte al nuovo cinecomic targato Sony in un ruolo non ancora specificato; la star classe 1973 è nota soprattutto per la sua partecipazione a show di successo come Big Little Lies e Scissione, vera e propria rivelazione dell'ultima stagione televisiva, ma è anche apparsa sul grande schermo in occasione di film come The Disaster Artist e Betweeen Two Ferns.

Cosa ne dite? Vi piace il cast messo su da Sony per questo nuovo capitolo del suo universo dedicato ai villain di Spider-Man? Diteci la vostra nei commenti! Sydney Sweeney, intanto, ha annunciato l'avvio delle riprese di Madame Web.