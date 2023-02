Madame Web, Adam Scott in pausa fino a Scissione? 'No, non ho saputo resistere!'

Adam Scott ha ammesso di non voler assolutamente tornare a lavoro prima di Scissione, ma di fronte a Madame Web, film con Dakota Johnson come attrice protagonista, ha deciso di rivedere la propria decisione.

"Non pensavo che avrei lavorato anche in estate, prima di ricominciare Scissione" ha dichiarato in un'intervista a Collider, "perché la produzione sarebbe ripresa a ottobre e personalmente non avevo alcuna intenzione di tornare a lavoro prima di allora. Ma di fronte a un prodotto del genere... proprio non ho saputo resistere"; e non è l'unico a pensarlo, perché secondo Emma Roberts Madame Web "sarà qualcosa di unico". Non per questo le riprese di Scissione sono compromesse: "Stanno andando alla grande" ha aggiunto l'attore. "Non vedo l'ora di parlarne e mostrare a tutti gli spettatori quel che stiamo creando. È non soltanto divertente, ma anche davvero, davvero entusiasmante". Adam Scott ha già partecipato, tra le tante produzioni cinematografiche e televisive, a Too Smooth, Law & Order - I due volti della giustizia, The Disaster Artist e The Twilight Zone.

La trama della pellicola è ancora sconosciuta, ma i fumetti ci suggeriscono che la protagonista è a capo delle Donne Ragno, e che, una volta scoperta l'identità di Spider-Man, deciderà di aiutarlo grazie ai suoi poteri psichici. Una sua versione è già apparsa nelle serie animata televisiva Spider-Man - L'Uomo Ragno, ma in forma completamente diversa, poiché con poteri ancestrali se non addirittura divini. Resta da chiedersi se la pellicola in prossima uscita si atterrà al fumetto di The Amazing Spider-Man o deciderà di riadattarlo ancora una volta.

