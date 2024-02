Madame Web, vi siete accorti che il film ha preso una scena da Spider-Man 2?

Madame Web è il peggior esordio di sempre per il franchise di Spider-Man al box office quindi, considerata la bassa affluenza, forse non molti si sono accorti che il film con Dakota Johnson ha usato una famosa scena di Spider-Man 2, il capolavoro di Sam Raimi con Tobey Maguire.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, in Madame Web è stato inserito un fotogramma identico a quello di una scena di Spider-Man 2, una scena che ritrae il volo di Spider-Man che usa lo slancio della sua ragnatela per superare un palazzo di New York partendo dal livello della strada: il film su Madame Web riprende la scena in modo identico, estrapolando sia il 'gesto' della cinepresa di Sam Raimi sia il palazzo di New York, escludendo però ogni riferimento a Spider-Man.

Il motivo di questa decisione non è chiaro, come del resto poca chiarezza c'è intorno a Madame Web come progetto: il film è ambientato nel 2003 ma in una realtà alternativa rispetto a quella di qualsiasi altra incarnazione di Spider-Man, escludendo dunque la presenza di Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield. L'idea iniziale di creare una sorta di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ma legato al mondo di Spider-Man ad un certo punto della lavorazione del film sembrerebbe essere stata scartata, col risultato però che molti fan hanno totalmente disertato le proiezioni del film, bocciato senza possibilità d'appello dalla critica.

Ricordiamo infatti che Madame Web ha i voti più bassi in assoluto nel franchise di Spider-Man sulla piattaforma Rotten Tomatoes.