Madame Web 2, si farà il sequel con Dakota Johnson e Sydney Sweeney?

Quando si crede tanto in un franchise, soprattutto se si parla di supereroi, è normale mettere in cantiere un sequel mentre il primo capitolo è in fase di ultimazione. E quindi Madame Web 2 vedrà la luce oppure no?

Se avete letto la nostra recensione di Madame Web sapete che le premesse non sono le migliori, ma in realtà un po' dappertutto sta prendendo brutti voti, il punteggio Cinemascore di Madame Web per esempio lo dà come Morbius.

Perciò le basi non sono positive per un sequel del film, anche se il produttore, Lorenzo Di Bonaventura, ha già parlato apertamente della volontà di farlo, soprattutto per esplorare le Spider-Women visto che il materiale dei fumetti è decisamente copioso.

Certo è che con critiche negative in maniera abbastanza unanime e un box office cominciato non nel migliore dei modi (le cui proiezioni vedono Madame Web incassare meno di Morbius) non è così scontato vedere un secondo capitolo.

Ma visto quello che ha fatto finora la Sony con il suo universo legato ai personaggi di Spider-Man non si può mai sapere, data la qualità molto bassa dei film usciti e la volontà, almeno a quanto si vede, di continuare con questo trend.

E secondo voi arriverà un Madame Web 2 oppure no? Diteci la vostra nei commenti!