Madame Web 2, perché un sequel è ormai praticamente impossibile

Madame Web 2 è praticamente impossibile? Presumibilmente si, almeno in base ai pessimi risultati ottenuti dal primo capitolo della nuova saga cinematografica ispirata al franchise di Spider-Man.

Il film targato Sony Pictures non è riuscito a conquistare nessuno, registrando alcuni dei voti più bassi di sempre per la saga di Spider-Man, con la stampa che lo ha bocciato all'unanimità, e ottenendo un risultato pessimo al box office, fallendo fin dalla settimana d'esordio con un debutto al secondo posto invece che al primo, una vera rarità per i film tratti dai supereroi: pensate che perfino il tanto criticato Morbius era riuscito a debuttare in cima alla classifica degli incassi nel suo week-end d'apertura, tanto che per trovare un film di supereroi rimasto fermo al secondo posto della classifica box office nei suoi primi giorni nelle sale bisogna risalire al 2015 con il reboot Fantastic Four della Fox, film che non a caso è stato rispolverato più volte in queste settimane per un tutt'altro che raccomandabile accostamento con Madame Web.

Un risultato ancora peggiore e ben più beffardo, poi, è il fatto che Madame Web è stato bersagliato anche dalle sue protagoniste: in questi giorni, infatti, Sydney Sweeney ha preso in giro Madame Web durante la sua apparizione al SNL, mentre la star di punta Dakota Johnson ha detto addio ai cinecomics, un genere che evidentemente non sente suo.

Non a caso, dalle ultime indiscrezioni è emerso che Sony tornerà a concentrarsi sui film d'animazione di Spider-Man e sulle collaborazioni con il Marvel Cinematic Universe: questo universo cinematografico, da sempre contestato dai fan, ha le ore contate?