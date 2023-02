Madama Web: Emma Roberts anticipa nuovi dettagli sul suo personaggio!

Poche settimane fa sono ufficialmente ripartite le riprese di Madame Web, il cinecomic targato Sony che arriverà nelle sale il prossimo 16 febbraio 2024. Sebbene i dettagli della trama non siano stati ancora rivelati, recentemente un membro del cast ha condiviso nuovi aggiornamenti riguardanti la pellicola e il suo personaggio.

Durante la sua ultima apparizione al podcast Shut Up Evan, Emma Roberts ha infatti parlato del suo ruolo, rivelando che nel film non interpreterà un supereroe: "Quello che posso dirti è che non sarò un supereroe", ha dichiarato l'attrice rispondendo al conduttore Evan Ross Katz. "Alcune persone potrebbero pensarlo ma no... non avrò nessun superpotere. Questo te lo posso dire".

La star di American Horror Story ha continuato: “E' davvero diverso da qualsiasi altro film Marvel, è super radicato. Adoro il fatto che abbia così tante grandi attrici, è davvero guidato dalle donne e penso solo che non sarà quello che la gente si aspetta".

Secondo molti, nel film Emma Roberts interpreterà Mary Parker, la madre di Peter Parker/Spider-Man. Il restante cast di Madame Web è composto da Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Adam Scott e Zosia Mamet. Il film è diretto da S.J. Clarkson, regista televisivo britannico che in passato ha diretto alcuni episodi di Jessica Jones e Defenders.

Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!