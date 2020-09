Madagascar: morto il dj Erick Morillo, autore della musica del film d'animazione

Il dj Erick Morillo, noto con lo pseudonimo di Reel 2 Real, è stato trovato morto nella sua abitazione di Miami Beach, in Florida. L'uomo, 49 anni, era in attesa di comparire in tribunale dopo esser stato accusato di violenza sessuale. Morillo aveva raggiunto il successo grazie al singolo I Like To Move It, colonna sonora del film Madagascar.

Nato a New York e cresciuto per diverso tempo in Colombia, Erick Morillo aveva composto il suo più grande successo musicale nel 1993, in vetta alle classifiche di diversi Paesi europei.

La canzone I Like To Move It è stata utilizzata per il film DreamWorks Madagascar, uscito nel 2005, le cui musiche sono state composte da Hans Zimmer.



Il corpo di Erick Morillo è stato trovato nella sua abitazione e gli inquirenti sostengono che non sono stati riscontrati segni di una morte violenta. Per avere maggiori certezze sul decesso del dj bisognerà aspettare i risultati dell'autopsia.

Morillo era stato accusato da una donna, che sostiene di essere stata violentata nel sonno dall'uomo dopo una serata dello scorso dicembre. Il dna di Morillo è stato rinvenuto su diversi campioni prelevati dalla presunta vittima.

Il dj avrebbe dovuto comparire in tribunale venerdì. Madagascar è il primo film di un franchise proseguito nel 2008 con Madagascar 2 e nel 2012 con Madagascar 3 - Ricercati in Europa. Nel 2014 è uscito nelle sale uno spin-off dal titolo I pinguini di Madagascar, in seguito alla produzione dell'omonima serie tv.

