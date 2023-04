Madagascar e...Zoolander?! Ecco la citazione che non avevate notato

Diretto da Eric Darnell e Tom McGrath e prodotto dalla Dreamworks Animation, Madagascar conquistò gli schermi nel 2005. Il successo al box office fu grandioso nonostante le critiche, tant'è che è uno dei film d'animazione più apprezzati tutt'ora.

Uno degli elementi più iconici del film erano le movenze dei personaggi e le loro personalità stravaganti. Il più movimentato era Alex, il Leone, che non esitava a mostrare le sue movenze e le pose prestabilite.

Se non ve ne foste già accorti, il Leone ad un certo punto assume la posa 'Blue Steel' di Zoolander, film del 2001 che vede Ben Stiller protagonista. Come dimenticarsi un'espressione iconica come la sua!

Di cosa parla Madagascar?

Alex (un Leone), Marty (Zebra), Melman (Giraffa) e Gloria (Ippopotamo) se ne stanno sereni a New York, Central Park. Nonostante siano in uno zoo, il confort di un pasto sicuro e la costante attenzione da parte dei visitatori non è qualcosa a cui vogliono rinunciare. Tutto cambia quando la Zebra Marty decide di esplorare il mondo esterno, stanco della monotonia dello zoo. Così evade, fornendosi dell'aiuto di pinguini geniali (da cui poi partirà un franchise di film, con film come "I Pinguini di Madagascar").

Alla scomparsa dell'amico, i tre protagonisti restanti fanno gruppo per andarlo a cercare e riportarlo indietro, ma l'allontanamento dallo zoo non andrà come previsto: i tre verranno imbarcati per una nave che ha come meta l'Africa. Il plot twist arriva quando su quella stessa nave ci sono i pinguini di cui parlavamo prima, che intendono tuttavia arrivare da tutt'altra parte: l'Antartide.

Sempre servendosi del loro genio, saboteranno l'imbarcazione e la sua direzione, ma anche qui il tutto non andrà nei piani, provocando un naufragio. Mary, Gloria, Melman e Alex si ritroveranno sull'isola di Madagascar.

