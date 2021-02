Mad Max: che fine ha fatto Wasteland, il sequel ufficiale di Fury Road?

Prima del clamoroso successo di Mad Max: Fury Road, capolavoro di George Miller che ha segnato il cinema dello scorso decennio, il creatore della saga di Max Rockatansky aveva anticipato due nuovi film ambientati nel suo universo post-apocalittico qualora il primo 'avesse fatto bene'.

Una volta vinti tutti i premi possibili in giro per il mondo, dal FIPRESCI come opera dell'anno ai sei Oscar su dieci nomination, e incassato più di tutti gli altri capitoli della saga, Miller ha potuto continuare a lavorare alle sue idee per espandere la serie: il primo, Furiosa, un prequel di Fury Road incentrato sulla giovinezza dell'Imperatrice, è stato definitivamente confermato e sarà interpretato da Anya Taylor-Joy, che erediterà il ruolo da Charlize Theron; ma del secondo, un sequel vero e proprio con Tom Hardy intitolato Mad Max: The Wasteland, si sono completamente perse le tracce.

La situazione, in realtà, è piuttosto complessa: le prime idee per dei sequel di Fury Road arrivarono già nel 2011, durante il processo di scrittura del film che sarebbe uscito nel 2015, dato che Miller e i suoi collaboratori si resero conto di aver messo insieme abbastanza materiale per sfornare più capitoli. Lo stesso Tom Hardy, nel 2015, poco dopo l'uscita di Fury Road, rivelò di aver firmato un contratto per tre film.

Nel 2016 poi a Miller vennero messe in bocca dichiarazioni errate secondo le quali non avrebbe mai più diretto un nuovo film della saga a causa del troppo lavoro richiesto per farlo, ma il regista in persona smentì quelle dichiarazioni dicendo di essere stato frainteso: la sua vera intenzione era quella di prendersi una pausa, girare un film più piccolo (il prossimo Three Thousand Years of Longing con Idris Elba) e poi tornare alla saga di Max.

Ma nel 2018, con le due sceneggiature annunciate come pronte, la causa legale tra Miller e la Warner Bros. riguardante costi di produzioni e relativi compensi complica le cose: un copione è quello di Furiosa, l'altro contiene presumibilmente la storia del sequel di Fury Road ma l'unica informazione nota ad oggi su questo script è che dovrebbe essere completo. Speriamo che i piani della Warner e di Miller diventino più chiari, magari dopo la fine delle riprese di Three Thousand Years e prima dell'inizio dei lavori per il prequel Furiosa.

Ricordiamo che il film con Anya Taylor-Johnson, che includerà anche la presenza di Chris Hemsworth, ha già una data di uscita fissata.