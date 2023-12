Che fine ha fatto Mad Max: Wasteland? Tutto sul sequel di Fury Road

Che fine ha fatto Mad Max: Wasteland? Mentre il mondo del cinema è in giubilo per la pubblicazione del trailer ufficiale di Furiosa, prequel spin-off di Mad Max: Fury Road, cerchiamo di capire che cosa ne è stato dell'annunciato sequel.

Dovete sapere infatti che, diversi anni, prima ancora dell'uscita di Fury Road, il creatore della saga di Max Rockatansky George Miller aveva anticipato due nuovi film di Mad Max che sarebbero arrivati solo nel caso in cui il primo - e cioè Fury Road - avesse avuto successo: il primo nuovo film sarà appunto Furiosa, un prequel di Fury Road incentrato sulla giovinezza dell'Imperatrice, questa volta interpretata da Anya Taylor-Joy e non più da Charlize Theron; il secondo invece sarà un sequel vero e proprio di Fury Road intitolato Mad Max: The Wasteland e dedicato nuovamente a Max.

Di questo film purtroppo si sono perse completamente perse le tracce da diversi anni: l'intenzione di George Miller è sempre stata quella di realizzare un altro film originale (Tremila anni di attesa con Idris Elba e Tilda Swinton) e tornare successivamente alla saga di Mad Max, cosa che ha fatto con Furiosa: nel 2018 le sceneggiature dei due film, Furiosa e il sequel di Fury Road, vennero annunciate come pronte, ma prima del covid scoppiò una causa legale tra Miller e la Warner Bros. riguardante i costi di produzioni e i relativi compensi del film del 2015, che ha ovviamente rallentato il processo di sviluppo della saga.

L'unico altro titolo in cantiere dopo Furiosa per George Miller al momento risulta essere proprio il nuovo film di Mad Max: speriamo che l'anno prossimo, durante il tour promozionale di Furiosa o dopo l'uscita del film, potremo saperne di più.

