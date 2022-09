Mad Max The Wasteland, il sequel di Fury Road è diventato un altro prequel? Parliamone

Nel corso di una recente nuova intervista promozionale per Mad Max Furiosa, attesissimo prequel di Mad Max Fury Road, il regista George Miller potrebbe essersi lasciato sfuggire succosi dettagli sul futuro della saga.

Come molti di voi sicuramente sapranno, infatti, per anni l'autore ha sbandierato l'arrivo di un fantomatico sequel di Mad Max Fury Road intitolato The Wasteland, del quale però si sono perse definitivamente le tracce quando è stato ufficialmente annunciato che il prossimo capitolo della saga sarebbe stato il prequel dedicato a Furiosa. Su Everyeye, però, qualche giorno fa vi abbiamo segnalato le nuove dichiarazioni di George Miller, che ai microfoni di The AV Club aveva detto: "Furiosa racconterà il mondo di Fury Road, lo arricchirà, ne svelerà i segreti: io e Nico Lathouris abbiamo anche scritto, non direi una sceneggiatura ma una storia quasi in forma di romanzo, su cosa è successo a Max quell'anno prima...Ma comunque, si, quando abbiamo realizzato Fury Road abbiamo creato piccole e grandi storie per tutti i personaggi: ad esempio, conosco la vita del Doof Warrior, quello che suona la chitarra! Non vi siete mai chiesti come possa un cieco sopravvivere in una landa desolata come quella, quando l'unica cosa che fa è strimpellare?".

Da queste parole si evince che George Miller è ancora interessato a continuare la storia di Mad Max, ma che i suoi piani siano cambiati rispetto a qualche anno fa? Che il tanto atteso sequel di Mad Max: Fury Road sia diventato in realtà un prequel? Che Mad Max: The Wasteland sarà ambientato un anno prima dei furiosi eventi narrati nel film del 2015? Al momento, considerate le pochissime informazioni a disposizione, tutto sembrerebbe possibile: voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che Furiosa uscirà il 24 maggio 2024 e racconterà le origini della giovane imperatrice Furiosa nell'arco di 15 anni: protagonista del film sarà Anya Taylor Joy, che eredita il ruolo che fu di Charlize Theron, col cast che includerà anche Chris Hemsworth, Nathan Jones, Angus Sampson, Tom Burke e Goran D. Kleut.