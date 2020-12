Mad Max, George Miller ricorda Hugh Keays-Byrne: 'Il collante che teneva insieme la serie'

La scomparsa di Hugh Keays-Byrne ha lasciato un vuoto importante nel mondo del cinema e, soprattutto, in quello di Mad Max: a ricordarlo, tra gli altri, è stato proprio l'ideatore e regista della saga conclusasi (per ora) con Fury Road, George Miller.

"Ci sono alcune persone che ti riempiono il mondo quando sei con loro. Lui era sicuramente una di queste" comincia il regista nel ricordare l'attore che diede volto a Toecutter in Interceptor e ad Immortan Joe nel più recente Mad Max: Fury Road.

"Gli occhi! I suoi occhi trasmettevano tutto quel potere. Non c'è altro modo di descriverlo. La statura, il portamento, la voce. Hugh aveva tutto ciò. Se fosse qui con voi ora avvertireste tutto il suo carisma. Le persone finivano per stargli attorno, in un modo o nell'altro. Pensare che quella presenza non sia più parte di questo mondo è davvero molto triste. Mi è stato detto che viveva molto serenamente la sua mortalità e che i suoi ultimi giorni sono stati pieni di humor e divertimento. [...] È stato la colla che ha tenuto insieme i film di Mad Max" conclude poi Miller.

Anche Charlize Theron ha voluto salutare l'Immortan Joe di Mad Max con alcune parole postate sui social; George Miller, intanto, ha recentemente smentito le voci secondo cui Mad Max: Fury Road sarebbe stato girato senza uno script.