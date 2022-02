Mad Max: Fury Ryoad, George Miller voleva Brad Pitt e Angelina Jolie

L'idea di Mad Max: Fury Road si piazzò un bel po' di anni fa nella testa di George Miller: era il 1987 quando il regista cominciò a dar forma a quello che sarebbe poi diventato il capolavoro con Tom Hardy e Charlize Theron, ragion per cui non deve stupire che, nell'arco di un trentennio, i cambiamenti siano stati molti e sostanziali.

Mentre Anya Taylor-Joy si prepara a Mad Max: Furiosa, dunque, un libro in uscita questo mese e intitolato Blood, Sweat and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max arriverà nelle libreria a raccontarci in maniera più dettagliata la genesi di un film che viene già ricordato come una pietra miliare del cinema action e non solo.

Curiosità e retroscena la faranno dunque da padroni nel resoconto del travagliato parto di Miller, con alcune anticipazioni che già hanno fatto il giro del web in queste ore: una di queste riguarda la volontà del regista di coinvolgere Brad Pitt e Angelina Jolie, presumibilmente proprio nei ruoli che, qualche anno dopo, sarebbero poi stati assegnati ai già citati Hardy e Theron.

Miller ebbe l'idea di ingaggiare i due attori durante i primi anni '00, quando la popolarità della coppia era alle stelle: pensate sarebbe stata una buona idea o preferite che le cose siano andate così? Fatecelo sapere nei commenti! Tom Hardy, intanto, ha parlato di Mad Max: Fury Road come di un film su Furiosa.