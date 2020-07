Mad Max: Fury Road, Warner Bros. presenta una spettacolare steelbook in edizione limitata

Eccoci al terzo appuntamento con Titans of Cult, "la prestigiosa collana di steelbook in edizione limitata che omaggia i grandi cult del cinema" targata Warner Bros. Home Entertainment. Dopo Blade Runner - The Final Cut di Ridley Scott e Wonder Woman di Patty Jenkins, è il turno di Mad Max: Fury Road di George Miller.

Il film del 2015 con Tom Hardy e Charlize Theron, candidato a 10 Premi Oscar (e vincitore di 6 statuette), arriverà domani 9 luglio con una veste del tutto nuova.

La steelbook in edizione limitata presenterà infatti 3 dischi contenenti il film in formato 4K UHD e Blu-ray, oltre che il Blu-ray della "migliore versione del film" secondo lo stessa regista, George Miller, ovvero la Mad Max: Fury Road Black & Chrome Edition, in bianco e nero. A questi si aggiungerà una spilletta in metallo rappresentante il pedale freno di Nux, che troverete all'interno di un' esclusiva steelbook mini case.

Il prezzo suggerito è quello di 34,99, ed è già possibile preordinare il prodotto su Amazon e DV Store.

"Ossessionato dal suo turbolento passato, Mad Max crede che il modo migliore per sopravvivere sia muoversi da solo, fino a quando non si ritroverà coinvolto con un gruppo in fuga attraverso la Terra Desolata, su un blindato da combattimento, guidato dall’imperatrice Furiosa. Il gruppo è sfuggito alla tirannide di Immortan Joe che, furibondo per il tesoro che gli è stato portato via, ha sguinzagliato tutti i suoi uomini sulle tracce dei ribelli".

Non vorrete mica farvi scappare questa occasione? Intanto, ecco tutto ciò che sappiamo dell'atteso The Wasteland di George Miller, il sequel di Mad Max: Fury Road.