Mad Max: Fury Road, Warner Bros. non credeva nel film, lo rivela la montatrice

Le scintille tra i protagonisti di Mad Max Fury Road non sono le uniche testimonianze del clima di tensione che si respirava sul set: anche le professionalità coinvolte nel montaggio erano costantemente sotto pressione.

A rivelarlo al Times è stata la stessa Margaret Sixel, che per l'editing ha addirittura vinto l'Oscar. A quanto pare il merito è stato tutto suo e di George Miller, l'ideatore e regista, perché il loro lavoro non era affatto supportato dai vari produttori.

"C'era questa costante richiesta da parte degli studios: 'Quanto può essere accorciato?'. Era tutto quello che volevano sapere, e io mi sono stancata. Erano ossessionati dal dover accorciare il film sotto i 100 minuti, il che era impossibile secondo me. È stato incredibilmente doloroso montare il film. Credo che gli studios non ci credessero, quindi era davvero difficile andare avanti".

La questione arrivò ad assumere persino vie legali, visto che la Warner Bros. si rifiutò di pagare le spese della casa di produzione di Miller (la Kennedy Miller Mitchell), poiché gli accordi sarebbero stati proprio quelli di fare un film al di sotto dei 100 minuti, per un pubblico dai 13 anni in su. Come sappiamo, Fury Road è invece R-rated e dura 120 minuti. Per questo ci fu una grande pressione su chi stava lavorando, ma alla fine Miller decise di svolgere il suo lavoro senza preoccuparsi se il film fosse andato male a causa della sua durata o della sua violenza. E così fece anche la montatrice: "La metà del tempo credevo che sarei stata licenziata dal film, e alla fine ho vinto un Oscar! Che ne dite?".

Quando si tratta di cinema il tempo è davvero denaro, ma forse i produttori dovrebbero avere la giusta elasticità mentale per continuare a credere in certi progetti fino alla fine, anche perché in questo caso il film si rivelò un successo al botteghino e si garantì gli incassi più alti tra i film ambientati nel medesimo universo apocalittico. In attesa del prequel di Fury Road, scopriamo che Charlize Theron ebbe un ruolo fondamentale nella creazione di Furiosa.