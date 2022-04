Mad Max: Fury Road, le scuse di Tom Hardy a George Miller: 'Sono stato miope'

A sette anni di distanza dalla sua uscita possiamo dirlo senza timore di esagerare: Mad Max: Fury Road verrà davvero ricordato come un film che ha segnato un'epoca. Se il capolavoro di George Miller ha ridefinito i confini del cinema d'azione, però, lo si deve anche alla follia di un regista che qualcuno, sul set, trovò esasperante.

Stiamo parlando di Tom Hardy: il protagonista del film con Charlize Theron e Zoe Kravitz si sentì infatti in dovere di chiedere scusa a George Miller durante la presentazione di Mad Max: Fury Road a Cannes, ammettendo di non aver compreso la grandiosità dell'opera durante le estenuanti giornate trascorse sul set.

"Devo chiederti scusa per essermi sentito frustrato. Non c'era modo per George di spiegare cosa vedesse in quella sabbia mentre eravamo lì fuori. A causa delle attenzioni necessarie perché tutto filasse liscio, tutto ciò che io vedevo era una muraglia di complessità, semplificata per renderla una storia più lineare. Sapevo che lui fosse uno brillante, ma non capii quanto brillante finché non vidi il film. La mia reazione fu: 'Oh mio Dio George, ti devo delle scuse per esser stato così miope'" furono le parole di Hardy.

Non possiamo biasimare troppo il povero Tom, comunque: le riprese del film di George Miller, stando a quanto raccontato dagli addetti ai lavori, furono un vero e proprio inferno! Il risultato, però, ne è decisamente valso la pena. A proposito di scuse, intanto, pare sia finalmente scoppiata la pace tra Tom Hardy e Charlize Theron.