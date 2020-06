Mad Max: Fury Road, il ricordo di Nicholas Hoult:'Sembrava quasi un film indie'

Cinque anni fa usciva nelle sale Mad Max: Fury Road, uno dei film più amati nell'ultimo decennio, con protagonisti Charlize Theron e Tom Hardy. In questi giorni diversi membri del cast hanno ricordato l'esperienza sul set, e tra questi anche Nicholas Hoult, interprete di Nux, giovane Figlio di Guerra che si mette all'inseguimento di Furiosa.

Intervistato di recente da Variety, Nicholas Hoult ha ripercorso l'esperienza sul set, spiegando come il film gli sembrasse più una produzione indipendente che in kolossal:"Con qualcosa come Mad Max, che per molti versi sembrava quasi un film indie in preparazione perché George Miller aveva così tanto tempo, pensieri e storia per ogni personaggio e ti inviava tutti questi video che delineavano Nux, il personaggio che ho interpretato, dalla sua nascita a quando lo incontriamo nel film e poi il suo percorso in esso. Con Mad Max è qualcosa del tipo 'Wow, questi sono un sacco di soldi' ma è anche fatto nell'ambiente giusto, con tutti i mezzi per renderlo migliore e come attore devi semplicemente buttarti in quel contesto e usarlo per la tua performance".

Pare che George Miller abbia intenzione di creare un seguito incentrato sul personaggio di Furiosa, interpretato da Charlize Theron. Ambientato in un futuro desertico e falcidiato dalla tragedia nucleare, vede il nomade Max Rockatansky (Tom Hardy) catturato dai Figli della Guerra, che si alleerà con la ribella Furiosa (Charlize Theron) per fuggire.

Zoe Kravitz ha ricordato l'esperienza di Mad Max come una delle più difficili di sempre.

