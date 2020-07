Mad Max: Fury Road, nuovi dettagli sulla 'furiosa' lite tra Charlize Theron e Tom Hardy

Che tra Furiosa e Max non corresse buon sangue s'intuiva già dalle prime immagini del cult di George Miller, ma contrariamente ai loro personaggi alla fine dell'avventura steam-punk tra Charlize Theron e Tom Hardy il rapporto non migliorò. A raccontare il clima teso del set è Dayna Grant, controfigura della Theron in Mad Max: Fury Road.

La stuntwoman ha recentemente approfondito le difficili condizioni in cui l'intero team di attori e tecnici era costretto a lavorare a causa delle tensioni tra i due protagonisti:

"È stato davvero difficile. Fu dura dura perché, ovviamente, ho dovuto passare del tempo con entrambi e nessuno dei due voleva girare scene insieme", ha detto Grant al portale Metro. "Di solito Charlize arrivava sul set e giravano le scene, ma non volevano proprio saperne di lavorare in coppia, così mi assegnò anche alcune scene in cui doveva stare con Tom, così da non lavorarci. Viceversa il sosia di Tom era sempre in coppia con Charlize, quindi in realtà abbiamo lavorato ognuno con il sostituto dell'altro".

Ha poi continuato: "Lo sapevamo fin dall'inizio. Conoscevamo la situazione ed era evidente durante le sequenze di combattimento: c'era molta tensione. Così ci è stato detto cosa stava succedendo e ci raccomandarono di sforzarci affinché funzionasse il più possibile, il ché è stato difficile, perché di solito si è tutti in un grande gruppo e si lavora insieme, mentre noi eravamo un po' separati".

In passato Hardy e Theron avevano già parlato delle loro liti durante le riprese di Fury Road, ma quello della Grant è un punto di vista inedito e che dimensiona anche il disagio dell'intera troupe, che rimase sul set per 120 giorni.

Intanto, i lavori per lo spin-off di Mad Max su Furiosa continuano e, come si vociferava già da un po', Theron non sarà nel cast del prequel, che racconterà la vita della guerriera prima delle vicende narrate nel capitolo del 2010, che ricordiamo ottenne 10 candidature agli Oscar vincendo quelle per miglior trucco, sonoro, scenografia e costumi.