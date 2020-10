Mad Max: Fury Road non aveva uno script? George Miller smentisce: 'Ovviamente ce l'aveva!'

Mad Max: Fury Road è uno di quei film destinati ad entrare nella immediatamente nella leggenda: il film con Tom Hardy ha ridefinito il concetto di film action, ritagliandosi un ruolo di primo piano nella storia del cinema e dando adito, come sempre accade in questi casi, alla nascita di alcune leggende metropolitane.

Negli ultimi tempi, ad esempio, si vocifera con sempre maggior convinzione che il film di George Miller non avesse uno script: crederci non è difficile, vista anche la presenza di dialoghi radi e perlopiù ridotti al minimo indispensabile, ma secondo il regista tutta questa storia sarebbe un'invenzione bella e buona.

"Non ho ben capito come questa storia che Mad Max: Fury Road non avesse uno script sia saltata fuori. Ovviamente ce l'aveva! In che altro modo avremmo potuto presentare il progetto agli studios, al cast e alla crew suscitando il loro interesse?" ha sbottato Miller, interrogato sulla questione. Ad esprimersi sull'argomento era stato anche lo sceneggiatore Brendan McCarthy, che aveva definito queste voci "stron**te inventate".

C'è grandissima attesa, intanto, per lo spin-off/prequel del film di George Miller: ecco tutte le domande a cui potrebbe rispondere Mad Max: Furiosa; recentemente, intanto, i protagonisti Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth hanno finalmente parlato di Mad Max: Furiosa.