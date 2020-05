Mad Max: Fury Road, e se Miller avesse scelto Jeremy Renner e Uma Thurman?

Se si parla di cinema d'azione in riferimento all'ultimo decennio (ma diciamo anche degli ultimi tre o quattro) è impossibile non pensare a quel tornado di adrenalina che è il Mad Max: Fury Road di George Miller.

Il film sequel/reboot della saga con Mel Gibson si regge ovviamente, oltre che sulla magistrale e frenetica regia di Miller, anche sulle intense interpretazioni di Tom Hardy e Charlize Theron, capaci di risultare espressivi e far empatizzare gli spettatori nonostante i dialoghi ridotti all'osso.

Pare, però, che nelle idee di Miller la coppia a cui affidare il film fosse un'altra: il regista aveva infatti inizialmente pensato ad altri due pesi da novanta come Jeremy Renner e Uma Thurman. Per ricapitolare questa storia, però, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo fino all'anno 2003.

La produzione di Mad Max: Fury Road era infatti sul tavolo già dal 1998, ma subì un brusco stop a causa degli eventi post-11 settembre: "Ero in Namibia, nel 2003, quando mi chiamarono per dirmi di smetterla di spendere soldi" ha raccontato il production designer Colin Gibson. All'epoca Tom Hardy era un attore alle prime armi ancora ben lontano dall'essere all'apice del successo, mentre Theron aveva già partecipato a produzioni come L'Avvocato del Diavolo o Le Regole della Casa del Sidro.

Thurman era dunque la prima scelta per il ruolo di Furiosa, nonostante pare che Miller avesse comunque fatto un pensierino alla bella Charlize: "Il suo agente mi disse che non era interessata, ma quando le parlai della cosa dieci anni più tardi lei mi disse: 'Nessuno me ne ha mai parlato!" ha dichiarato il regista.

Quando il film tornò in produzione, comunque, la scelta per il ruolo del protagonista stava per ricadere sull'Occhio di Falco del Marvel Cinematic Universe, che fece anche dei provini insieme a Zoe Kravitz: quando Miller vide Hardy, però, seppe immediatamente che sarebbe stata la scelta giusta.

Le cose, comunque, non furono proprio rose e fiori: pare infatti che Hardy e Theron litigassero piuttosto spesso sul set di Mad Max: Fury Road; secondo la montatrice del film, inoltre, Warner Bros. credeva pochissimo in Mad Max: Fury Road.