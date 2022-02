Mad Max: Fury Road, anche Gal Gadot fece il provino per Furiosa e 'fu incredibile'

Sapevate che Gal Gadot era tra le possibili scelte per il personaggio di Furiosa in Mad Max: Fury Road e che il suo provino per il ruolo fu, a detta di tutti, "incredibile"? Scopriamo com'è andata allora durante i casting del film di George Miller.

Degli estratti dal libro di Kyle Buchanan, "Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road" ci rivelano che Gal Gadot andò vicina all'ottenere il ruolo di Furiosa nel film del 2009 Mad Max: Fury Road.

Ma come mai non accadde?

"Ci furono un sacco di donne che fecero il provino per Furiosa. Jessica Chastain, ai tempi in cui era ancora agli inizi della sua carriera. Gugu Mbatha-Raw, Ruth Negga, delle attrici francesi..." ricorda la casting director Ronna Kress "Avevamo davvero ampliato la ricerca al mondo intero e ristretto il campo a pochissime persone verso la fine. Gal Gadot si presentò alle audizioni e fu fantastice. Fece un provino incredibile!".

"E fu prima ancora che prese parte a Fast & Furious!" aggiunge il produttore e assistente regista P.J. Voeten, e Miller non può che concordare.

"Fece un provino, e fu incredibile. Potevi già vedere che sarebbe diventata una star. Ma il punto per Gal fu questo: stavamo facendo quel provino non solo per Furiosa, ma anche per le Mogli, e in termini di età, lei si trovava proprio a metà tra i due ruoli" spiega Miller.

"Warner Bros. fece per anni casting per Mad Max. È tutto ciò che vi dico. Ma noi avevamo già adocchiato Charlize, così come avevamo già in mente Tom [Hardy] per Max" conclude poi Kress.

Gal Gadot, invece, sembrerebbe aver commentato il suo quasi-casting così: "Sono stata la seconda scelta per Furiosa in Mad Max dopo Charlize. E ho avuto così tanti "quasi" grandi ruoli, ma il mio nome non era mai abbastanza altisonante".