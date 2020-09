Mad Max: Fury Road e la frustrazione di Tom Hardy e Charlize Theron sul set

Nonostante oggi si possa tranquillamente affermare che Mad Max: Fury Road sia uno dei più bei film d'azione di sempre, l'atmosfera sul set per i due protagonisti, Tom Hardy e Charlize Theron, non era affatto distesa tanto da arrivare a liti che coinvolsero anche il regista George Miller e contribuì alla difficoltà delle riprese.

Non solo problemi finanziari si abbatterono sulle riprese di Mad Max. Fury Road, che iniziarono nel giugno 2012 e durarono per circa 120 giorni, fino al dicembre dello stesso anno. Tuttavia, tutta la troupe venne richiamata l'anno successivo per delle ingenti riprese aggiuntive che inclinarono i già precari rapporti tra Miller e la Warner Bros. Non per niente il film vedrà la luce della sala cinematografica solamente nel 2015 (nel corso di una prestigiosa anteprima al Festival di Cannes dove il film fu accolto trionfalmente).

Oltre ai problemi di natura pratica, da gestire sul set ci furono anche le difficoltà tra i due protagonisti del film: Tom Hardy e Charlize Theron arrivarono spesso ai ferri corti. A raccontare il clima teso del set è Dayna Grant, controfigura della Theron in Mad Max: Fury Road.

La stuntwoman ha recentemente approfondito le difficili condizioni in cui l'intero team di attori e tecnici era costretto a lavorare a causa delle tensioni tra i due protagonisti: "È stato davvero difficile. Fu dura dura perché, ovviamente, ho dovuto passare del tempo con entrambi e nessuno dei due voleva girare scene insieme", ha detto Grant al portale Metro. "Di solito Charlize arrivava sul set e giravano le scene, ma non volevano proprio saperne di lavorare in coppia, così mi assegnò anche alcune scene in cui doveva stare con Tom, così da non lavorarci. Viceversa il sosia di Tom era sempre in coppia con Charlize, quindi in realtà abbiamo lavorato ognuno con il sostituto dell'altro".